Гарри Бардин об обществе России: «Рабское превалирует над чувством собственного достоинства»

Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин на YouTube-подкасте «Совещательная комната» заявил, что в России не удалась попытка создать гражданское общество.

Он выразил мнение, что поддерживающие власть люди — те, кто «генетически помнят страх при Сталине и крепостное право». Бардин признался, что за свои 83 года прожил несколько «перестроечных» времен. Он вспомнил о времени, когда свои стихи на площадях читали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и другие.

«Это было красивое время. Мы тогда краткосрочно поверили, но потом нам дали по мозгам. Все замерзло, мы называем это застой. Но тот застой в сравнении с сегодняшним днем — просто благоухание», — заявил мультипликатор.

По словам Бардина, он не видит перспективы у сегодняшней России — она «тупиковая». Режиссер считает, что не доживет до того времени, когда россияне снова будут рваться к газетным киоскам, где смогут купить любые интересующие их издания.

«Главное сохранить себя. Чувство собственного достоинства — вот, что должно быть национальной идеей. У нас этого не было никогда. Рабское превалирует над чувством собственного достоинства. Рабское выберет того, кого скажут, будет слушать того, кого скажут», — заявил он.

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