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Николай Соболев может заменить Урганта на Первом канале

Блогер Соболев сообщил, что будет вести политическое шоу на Первом канале
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SOBOLEV/YouTube

Блогер Николай Соболев рассказал о том, что может стать новым лицом Первого канала в 2025 году. Его слова передает NEWS.ru.

По словам Соболева, 25 декабря состоялись съемки пилотных выпусков программы с его участием. Блогер будет задействован в проекте, связанном с политическими дебатами. Он не стал раскрывать, с кем дебатировал в первом выпуске. Он заявил, что его оппонент был «интересным», старше него на два-три года.

«Мы попытаемся реформировать телевидение... Выгоним всех несимпатичных персонажей и заменим другими, вот здесь я шучу», — заявил Соболев.

В начале 2023 года Николая Соболева признали иноагентом за, как утверждал Минюст России, «высказывания против граждан России и спецоперации». В марте 2024-го Соболев оспорил решение ведомства. Он также назвал исключение из реестра «перерождением».

Недавно сообщалось, что Соболев поверил в бога после получения статуса иноагента. Он стал читать больше философских и исторических трудов. Соболев сообщил, что после исключения из списка иноагентов, он осознал сложность мира и занялся исследованием этой темы.

Ранее стало известно, что в Россию обязали вернуть снятую с торгов картину XVI века.

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