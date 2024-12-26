Невеста Гуфа высмеяла наряженную рэпером елку: «Какой ужас»

Невеста Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, высмеяла в Telegram-канале наряженную артистом елку.

Салахова опубликовала ролик, как Гуф сам украшает елку. Девушка призналась, что ей совершенно не понравилось, как было оформлено дерево. Она попросила поклонников «оценить старания», хоть и выходило, по ее мнению, «не очень».

Позже блогерша показала елку в полный рост. Ее верхушка была украшена игрушками золотого цвета, затем следовали серебряные, а потом – красные.

«Какой ужас», — подписала невеста певца.

Салахова уточнила, что планирует перевесить игрушки.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

У Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью.

Ранее Айза раскрыла, как изменились отношения с Гуфом после его лечения.