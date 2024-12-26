Айза раскрыла, как изменились отношения с Гуфом после его лечения

Блогерша Айза заявила, что Гуф стал ей другом после рехаба

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее отношения с бывшим мужем Алексеем Долматовым (Гуфом) сильно изменились после его лечения в реабилитационной клинике.

Айза поблагодарила рехаб за сплочение с бывшим супругом.

«Наши с Ба отношения обрели совершенно новую оболочку! Мы всегда были семьей, но сейчас стали друзьями», — поделилась блогерша.

Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. 24 ноября Гуф покинул рехаб вместе с невестой, блогершей Разият Салаховой.

Позже Айза уточнила, что скандал Долматова в банном комплексе произошел на трезвую голову, а не под воздействием наркотиков. Она объяснила, что у Гуфа есть расстройство, которое мешает ему жить. Блогерша считает, что во время скандала с баней у экс-супруга была мания.

Ранее Айза рассказала о личном горе.