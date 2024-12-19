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Дочь певицы Славы раскрыла, когда сделает пластику

Дочь Славы Морозова сообщила, что может сделать пластику после вторых родов

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Илья Питалев/РИА Новости

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с порталом «Страсти», что не видит ничего плохого в пластике.

Морозова отметила, что бывают случаи, когда хирургическое вмешательство необходимо по состоянию здоровья. Она также не считает плохим, когда девушка хочет внести минимальные изменения во внешность с помощью пластических операций. Однако артистка против переборов.

«Если это постоянный «улучшайзинг» — то однозначно отпадает. Лучшее — враг хорошего», — отметила дочь певицы.

Морозова рассказала, что задумалась о подтяжке груди. Она не исключила, что сделает пластику после вторых родов.

«Но это проекция, все будет зависеть от того, как моя грудь будет выглядеть к тому моменту», — поделилась актриса.

25 ноября 2022 года Морозова вышла замуж за возлюбленного Андрея Дедова. Известно, что ее супруг далек от публичности и занимается автобизнесом. 30 марта 2023 года Морозова родила сына Арсения.

В августе 2024-го дочь Славы призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией из-за набранного веса и из-за невозможности реализовываться в карьере.

Ранее дочь Славы раскрыла, на что готова пойти ради роли в кино.

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