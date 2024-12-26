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В Сочи состоится трибьют-концерт группы «Иванушки International»

«Иванушки International» анонсировали трибьют-концерт группы летом 2025 года
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», анонсировал концерт-трибьют группы в 2025 году. Об этом музыкант рассказал в беседе с RTVI.

«Надеюсь, что там [на трибьют-концерте] будут и Чеботина, и Zivert, и Леня Агутин, и Владимир Пресняков — и все, кто уважает и любит наше творчество», — поделился артист.

Григорьев-Аполлонов пояснил, что мероприятие пройдет летом 2025 года на фестивале «Новая волна» в Сочи. Поп-коллектив планирует провести и большой концерт, и трибьют в честь своего 30-летия. На выступлении, уверил артист, композиции «Иванушек International» исполнят «молодые и не очень» музыканты.

В той же беседе певец заявил, что в России много талантливых молодых музыкантов. Григорьев-Аполлонов выразил мнение, что сейчас молодым исполнителям легче обрести популярность, нежели это было в 90-е годы. Певец оценил работу артистки Люси Чеботиной, назвав ее «Аллегровой наших дней».

Ранее сообщалось, что Жанна Агузарова приостановила выступления в России.

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