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Андрея Миронова могли «оживить» в «Небриллиантовой руке»

«Бюллетень кинопрокатчика»: ТНТ отказался от использования дипфейка с Мироновым
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РИА «Новости»

Актера Андрея Миронова могли «оживить» с помощью нейросети для новогодней комедии «Небриллиантовая рука». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В картине появляется персонаж из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая, контрабандист Геша Козодоев. В новой версии его сыграл Алексей Воробьев. По данным издания, создатели проекта планировали заменить лицо певца на Миронова с помощью дипфейка в финальном монтаже.

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», после предварительного просмотра монтажа руководство ТНТ отказалось от использования искусственного интеллекта.

Сюжет комедии рассказывает о том, как Семен Семенович Горбунков отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту — старом Дубае — ему накладывают гипс контрабандисты. В ремейке Горбунков везёт в страну не бриллианты, а новые смартфоны, фены Dyson и прочие товары.

2 декабря стало известно, что Регина Тодоренко сыграет персонажа Светланы Светличной в «Небриллиантовой руке». Ведущая в образе соблазнительницы Анны Сергеевны повторит движения из известного танца Светличной, произнесёт легендарную фразу «Не виноватая я…» и наденет похожий халат с перламутровыми пуговицами.

Ранее Людмила Поргина выступила против создания дипфейка Николая Караченцова.

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