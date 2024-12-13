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Вдова Левкина о реакции на кончину мужа: «Выпила воды, съела пирожок»

Вдова Левкина Марина призналась, что еще не осознала потерю мужа

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась, что до сих пор не осознала потерю мужа. Об этом она сообщила в Rutube-интервью каналу «Не принято обсуждать».

«Это произошло внезапно. В четверг днем он еще ел суп на моей кухне. Говорил, как любит меня и не хочет в больницу, потому что не так все плохо», — поделилась женщина.

По словам вдовы, она узнала о трагедии по телефону. Женщина вспомнила, что не впала в отчаяние, когда узнала трагическую новость. Она также не плакала, поскольку в соседней комнате спала дочь.

«Я выпила стакан воды, съела пирожок. Моя паника началась с вечера пятницы. Дочь подходила, спрашивала, почему я плачу. А я сама не могла объяснить. Реально не понимала свое состояние», — поделилась Марина.

Левкина отметила, что день кончины мужа она поехала на работу. Вдове предстояло сыграть комедийную роль в проекте. По словам женщины, она не стала искать себе замену, поскольку ей были нужны деньги на организацию прощания. Также, поделилась Марина, муж бы «ее не понял».

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

Ранее сообщалось, что у 85-летней Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание.

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