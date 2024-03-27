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Николай Соболев поделился эмоциями после исключения из реестра иноагентов

Блогер Соболев считает справедливым свое исключение из реестра иноагентов

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Tatarka FM/YouTube

Исключение из реестра иноагентов стало перерождением и дорогой в новую жизнь, рассказал блогер Николай Соболев в рамках спецвыпуска авторского проекта Лилии Абрамовой (Татарки FM) «Откровенно с Татаркой».

«Для меня это перерождение, дорога в новую жизнь, в свободную жизнь. Мурашки были часами. Когда я думаю, как мне повезло. За это время я стал взрослее», — поделился блогер.

Соболев отметил, что его позиция всегда была патриотической.

«Если бы она не была таковой, я бы из страны очень быстро уехал, как сделали разные наши артисты», — сказал он.

Соболев считает, что статус иноагента ему присвоили заслуженно.

«У меня были некоторые высказывания, которые я сейчас оцениваю как чересчур радикальные. В целом признание было относительно некоторых высказываний справедливым, но еще более справедливым я считаю исключение из реестра», — отметил блогер.

Также блогер назвал главные признаки «настоящих» иноагентов.

«Я бы разделил финансирование и некое иностранное влияние, которое влияет на людей и формирует их мнение. Из-за чего люди, к сожалению, подпав под тлетворное влияние пропаганды, начинают определенным образом себя вести», — рассказал блогер.

Он подчеркнул, что человек, распространяющий тезисы западной пропаганды, является иноагентом.

Напомним, блогер Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации».

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