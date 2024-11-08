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Стал известен гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Продюсер Дворцов: Агузарова получила примерно 3 млн рублей за концерт у Собчак

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что выступление экс-вокалистки группы «Браво» Жанны Агузаровой на дне рождения Ксении Собчак стоило примерно 3 млн рублей. Его слова передает сайт «Страсти».

По словам Дворцова, Агузарова редко дает концерты на частных мероприятиях, поэтому, считает он, артистка не согласилась бы прийти к Собчак за цену менее чем 2,5–3 млн рублей.

5 ноября журналистка Ксения Собчак отметила свое 43-летие в одном из московских заведений. На мероприятии присутствовали певицы Полина Гагарина, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), блогерша Ида Галич, продюсер Яна Рудковская и другие знаменитости. Жанна Агузарова исполнила для гостей вечеринки свою композицию «Снег идет», а также на сцене со своим хитом «Я люблю тебя до слез» выступил Александр Серов.

Недавно Серов признавался, что Ксения Собчак не заплатила ему за выступление на ее дне рождения. Также артист отметил, что каждая песня прошла на ура. По словам Серова, он находился «под большим впечатлением» от вечеринки. Певец публично поблагодарил Собчак за приглашение.

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