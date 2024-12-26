Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Слова пацана» захотела сняться за рубежом

Актриса Анастасия Красовская призналась, что проходит пробы в зарубежном кино
close
Anastasiya Krasovskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
Anastasiya Krasovskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Анастасия Красовская призналась на YouTube-канале «Макарена», что ходит на пробы зарубежных проектов.

Красовская уточнила, что попробовала бы себя даже в роли эскортницы в зарубежном кино. Артистка согласилась бы на подобные съемки с хорошим режиссером. Актрисе интересно посмотреть, как устроена изнутри съемочная площадка у иностранцев.

«Я считаю, что это развитие. Ты учишься, узнаешь, что-то себе перетаскиваешь. Супер. И если есть возможность научиться – надо ей пользоваться», — отметила актриса.

Красовская также не считает проблемой незнание языка. Она считает, что можно приобрести многие навыки в процессе съемок.

Анастасия Красовская дебютировала в кино в 2021 году в фильме «Герда». Она играла в таких проектах, как «Трудные подростки», «Стая», «Черная весна», «Актрисы», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В августе Красовская призналась, что хочет посотрудничать со многими российскими режиссерами. Артистка хочет сняться у режиссера «Легенды №17» Михаила Местецкого, автора «Аритмии» Бориса Хлебникова и у Наталии Мещаниновой, известной по скандальному сериалу «Школа».

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) записал обращение на иврите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами