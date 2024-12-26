Звезда «Слова пацана» захотела сняться за рубежом

Актриса Анастасия Красовская призналась на YouTube-канале «Макарена», что ходит на пробы зарубежных проектов.

Красовская уточнила, что попробовала бы себя даже в роли эскортницы в зарубежном кино. Артистка согласилась бы на подобные съемки с хорошим режиссером. Актрисе интересно посмотреть, как устроена изнутри съемочная площадка у иностранцев.

«Я считаю, что это развитие. Ты учишься, узнаешь, что-то себе перетаскиваешь. Супер. И если есть возможность научиться – надо ей пользоваться», — отметила актриса.

Красовская также не считает проблемой незнание языка. Она считает, что можно приобрести многие навыки в процессе съемок.

Анастасия Красовская дебютировала в кино в 2021 году в фильме «Герда». Она играла в таких проектах, как «Трудные подростки», «Стая», «Черная весна», «Актрисы», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В августе Красовская призналась, что хочет посотрудничать со многими российскими режиссерами. Артистка хочет сняться у режиссера «Легенды №17» Михаила Местецкого, автора «Аритмии» Бориса Хлебникова и у Наталии Мещаниновой, известной по скандальному сериалу «Школа».

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