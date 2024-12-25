Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один подозреваемый по делу о квартире Ларисы Долиной арестован

Суд заключил под стражу еще одного подозреваемого по делу о квартире Долиной
close
ГУ МВД России по городу Москве

Суд заключил под стражу 20-летнего мужчину, который обвиняется в мошенничестве по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Накануне россиянина задержали в Тольятти, мужчину подозревают в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По этой статье 20-летнему россиянину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным ГУ МВД России по Москве, полгода назад мужчина оформил банковскую карту и передал ее «работодателям» через интернет за 20 тыс. рублей. Позже на тот же счет были перечислены 4,5 млн рублей, похищенные у Долиной. По указанию кураторов 20-летний мужчина приехал в Пермский край, где снял 2,75 млн рублей с карты и передал их третьим лицам.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

Ранее экс-солистка «Миража» Суханкина заявила, что суд с Гулькиной продолжается

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами