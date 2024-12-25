Еще один подозреваемый по делу о квартире Ларисы Долиной арестован

Суд заключил под стражу еще одного подозреваемого по делу о квартире Долиной

Суд заключил под стражу 20-летнего мужчину, который обвиняется в мошенничестве по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Накануне россиянина задержали в Тольятти, мужчину подозревают в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По этой статье 20-летнему россиянину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным ГУ МВД России по Москве, полгода назад мужчина оформил банковскую карту и передал ее «работодателям» через интернет за 20 тыс. рублей. Позже на тот же счет были перечислены 4,5 млн рублей, похищенные у Долиной. По указанию кураторов 20-летний мужчина приехал в Пермский край, где снял 2,75 млн рублей с карты и передал их третьим лицам.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

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