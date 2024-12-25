В Тольятти задержали нового подозреваемого в деле о квартире Долиной

В Тольятти задержали 20-летнего подозреваемого, обвиняемого по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ГУ МВД России по Москве, полгода назад мужчина оформил банковскую карту и передал ее «работодателям» по интернету за 20 тысяч рублей. Как отмечает канал, на этот счет позже были перечислены 4,5 миллиона рублей, похищенных у Долиной.

По указанию кураторов 20-летний мужчина приехал в Пермский край, где снял 2,75 миллиона рублей с карты и передал их третьим лицам. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Ранее семья фигурантки дела о квартире Долиной сменила место жительства.