Надежда Кадышева отказалась от фита с Mia Boyka

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, призналась в шоу «Сплетни-шейкер», что народная артистка России Надежда Кадышева отказалась с ней петь.
По словам Бойко, изначально Кадышева хотела, чтобы она записала песню с ее сыном. И только тогда, как утверждает исполнительница, народная артистка подумала бы о фите. Однако вскоре певица окончательно отказалась от совместной работы с молодой коллегой.
Mia Boyka уточнила, что не обижается на Кадышеву.
«Человек не захотел, и, как мне объяснили, она устала уже. Если человек не хочет, зачем мы должны его заставлять?» — отметила певица.
В сентябре Mia Boyka оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».
Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.
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