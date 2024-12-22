Надежда Кадышева отказалась от фита с Mia Boyka

Певица Mia Boyka рассказала, что Кадышева не хотела делать с ней фит

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, призналась в шоу «Сплетни-шейкер», что народная артистка России Надежда Кадышева отказалась с ней петь.

По словам Бойко, изначально Кадышева хотела, чтобы она записала песню с ее сыном. И только тогда, как утверждает исполнительница, народная артистка подумала бы о фите. Однако вскоре певица окончательно отказалась от совместной работы с молодой коллегой.

Mia Boyka уточнила, что не обижается на Кадышеву.

«Человек не захотел, и, как мне объяснили, она устала уже. Если человек не хочет, зачем мы должны его заставлять?» — отметила певица.

В сентябре Mia Boyka оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

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