Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Надежда Кадышева отказалась от фита с Mia Boyka

Певица Mia Boyka рассказала, что Кадышева не хотела делать с ней фит
close
Личный архив Mia Boyka

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, призналась в шоу «Сплетни-шейкер», что народная артистка России Надежда Кадышева отказалась с ней петь.

По словам Бойко, изначально Кадышева хотела, чтобы она записала песню с ее сыном. И только тогда, как утверждает исполнительница, народная артистка подумала бы о фите. Однако вскоре певица окончательно отказалась от совместной работы с молодой коллегой.

Mia Boyka уточнила, что не обижается на Кадышеву.

«Человек не захотел, и, как мне объяснили, она устала уже. Если человек не хочет, зачем мы должны его заставлять?» — отметила певица.

В сентябре Mia Boyka оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

Ранее Mia Boyka плюнули в лицо со словами: «Гори в аду!».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами