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«Народ не обманешь»: Вячеслав Макаров о попадании в ТОП-3 лучших телеведущих

Шоумен Вячеслав Макаров попал в ТОП-3 лучших телеведущих России в 2024 году
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Пресс-служба НТВ

Актер, певец и шоумен Вячеслав Макаров в интервью «Пятому каналу» прокомментировал новость о своем попадании в ТОП-3 лучших телеведущих России в 2024 году. Артист поблагодарил всех причастных и заявил, что будет покорять еще большие вершины.

«Невероятно приятно было войти в тройку лучших телеведущих страны, тем более, когда голосуют зрители, а народ не обманешь. Зрительское голосование, пожалуй, самое честное и беспристрастное. Это большая для меня оценка и ответственность. Но нет предела совершенству», — заявил Макаров.

Издание также напоминает, что недавно Макаров удостоился звания «Шоумен года».

Голосование за лучших телеведущих страны завершилось в декабре.

На первом месте оказался певец Николай Басков, который ведет шоу «Ну-ка, все вместе» («Россия 1»). За него проголосовали более 38% респондентов. Вторую строчку в номинации «Лучший телеведущий года» занял Андрей Малахов с результатом более 27%. На третьем месте оказался ведущий проектов «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслав Макаров — за него проголосовали 7% россиян.

В пятерку лидеров также вошли ведущие Борис Корчевников («Судьба человека») и Александр Мясников («Доктор Мясников»).

Ранее Ургант выступил с речью перед командой «Вечернего Урганта» на фоне слухов о возращении на ТВ.

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