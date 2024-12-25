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Лиза Моряк нашла замену Цыганову в сериале «Первый номер»

Актриса Лиза Моряк: Матвеев мог бы заменить Цыганова в сериале «Первый номер»
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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк заявила в беседе с «Газетой.Ru», что актер Максим Матвеев мог бы заменить Евгения Цыганова в сериале KION «Первый номер».

«Мне кажется, что вместо Евгения Цыганова отлично подошел бы Максим Матвеев. Он обладает такой красивой внешностью и органикой, что, действительно, мог бы быть главным редактором глянцевого журнала», — рассказала актриса.

Моряк уточнила, что уважительно относится к Цыганову. Она высоко оценила его стаж артиста.

«Я в целом уважительно отношусь к людям, которые столько лет находятся в профессии, работают в театре и в кино. Это довольно непросто сниматься, когда ты работаешь в «Мастерской Петра Фоменко». Отношусь хорошо, с большим уважением», — поделилась артистка.

По признанию Моряк, она часто обращает внимание на актерский состав проектов. Артистку удивил каст «Первого номера» из-за того, что там приняли участие «много классных ребят». Она заявила, что в сериале играют потрясающие актеры.

Сериал «Первый номер» повествует о некогда успешном писателе Константине Иноземцеве (Евгений Цыганов), который решает перезапустить известный глянцевый журнал. По сюжету, коллектив глянца против назначения Иноземцева, но тому все равно. Писатель занимает пост главного редактора и сталкивается с новой для него средой и методами работы.

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