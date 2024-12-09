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Алла Сигалова назвала себя поклонницей Цыганова

Актриса Алла Сигалова призналась, что смотрит все фильмы с Цыгановым

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KION

Хореограф, режиссер и актриса Алла Сигалова призналась на премьерном показе сериала «Первый номер», что является поклонницей Евгения Цыганова. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам Сигаловой, она старается смотреть все фильмы, где появляется Цыганов.

«Поэтому любое появление этого большого артиста — в кино ли, в театре ли — обязательно нужно смотреть. Это мой главный месседж», — поделилась артистка.

Сериал «Первый номер» повествует о некогда успешном писателе Константине Иноземцеве (Евгений Цыганов), который решает перезапустить известный глянцевый журнал. По сюжету, коллектив глянца против назначения Иноземцева, но тому все равно. Писатель занимает пост главного редактора и сталкивается с новой для него средой и методами работы.

Режиссер проекта — Клим Козинский, а авторы сценария — Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Сериал вышел на платформе KION.

В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова.

Ранее Григорий Верник оценил актерскую игру отца в новом сериале.

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