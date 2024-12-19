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Семья фигурантки дела о квартире Долиной сменила место жительства

Семья арестованной по делу Долиной Цырульниковой сменила место жительства

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Семья фигурантки по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной курьера Анжелы Цырульниковой вынуждена сменить место жительства. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах, полученных изданием, Цырульникова просит сменить ей меру пресечения на не связанную с заключением под стражу. Апелляционная жалоба была подана, так как курьер длительное время трудоустроена. Уточняется, что ее семья вынуждена сменить место жительства из-за ареста женщины.

В августе певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере. 16 ноября Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Цырульниковой.

Ранее суд продлил арест фигуранту дела о квартире Долиной.

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