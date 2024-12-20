Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие хороших свиданий в 2024 году

Певицу Ольга Бузова заявила, что у нее не было успешных свиданий в 2024 году

Певица Ольга Бузова пожаловалась на шоу «Тема» для RU.TV, что все ее свидания в 2024 году не увенчались успехом.

Знаменитость отметила, что старалась найти достойного мужчину. Она «готова к любви и серьезным отношениям», но не может выбрать подходящего партнера. Бузова посетовала, что все ее свидания в этом году не привели даже к поцелую.

«Тяжело понять — с тобой общаются, потому что ты классная девчонка, или есть другие нюансы. Должно быть безусловное принятие, доверие и любовь. Я только в такие отношения готова вступать», — пояснила артистка.

Бузова призналась, что в потенциальных партнерах, с которыми она встречалась, ей не хватало внимания и заботы. Она также раскрыла, что ее будущий возлюбленный должен быть «шустрым по жизни» и ответственным.

В середине ноября Бузова сообщала, что планирует выйти замуж и родить ребенка в 2025 году. Она признавалась, что многие мужчины хотят связать себя узами брака с ней. Знаменитость называла себя «самой завидной, самой прекрасной, доброй, искренней и красивой» невестой.

Певица была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Потом Бузова состояла в отношениях с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась.

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