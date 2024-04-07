Стоянов о политике: «Я за то, чтобы мириться. Это моя позиция»

Актер Юрий Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости из-за того, что не высказывается на тему СВО. Этим артист поделился в YouTube-беседе с Надеждой Стрелец.

«Особенно поразительно, что больше всего негатива из моего города, в котором я вырос, — из Одессы», — заявил звезда «Городка».

По словам Стоянова, он не бросается громкими политическими высказываниями лишь потому, что привык говорить языком театра.

«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — возмутился актер.

Он подчеркнул, что всегда находился на стороне «хороших людей» и выступал «за то, чтобы мириться». Стоянов добавил, что давно придерживается подобной позиции.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым.

В «Городке» Стоянов часто исполнял роль женщин. Он объяснил, что ему приходилось брать на себя женских персонажей, так как его коллега Олейников не мог их играть из-за усов.

Ранее певцу Кузьмину посоветовали выступать под фонограмму после концерта в Уфе.