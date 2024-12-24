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Бородина призналась, что ждала извинений от Омарова после измен

Телеведущая Бородина заявила, что Омаров не извинился перед ней после измен
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина призналась в интервью Наталье Подольской, что ждала извинений от бывшего мужа, бизнесмена Курбана Омарова, после измен.

Бородина ожидала, что Омаров позвонит или предложит встретиться, чтобы попросить прощения за всю ту боль, что он ей причинил. Телеведущая отметила, что восприняла бы спокойнее измену, если бы тот откровенно рассказал ей об этом.

«Подумала, что, когда поутихнут страсти, человек все-таки соберется с мыслями, совестью, в конце концов. <…> И додумается о том, что можно позвонить или приехать, встретиться на кофе и сказать: «Слушай, прости меня, пожалуйста, за всю ту боль, что я тебе причинил. Да, так получилось, что я встретил другого человека. Да, у меня появились страсть и чувства, так в жизни бывает. Прости, что мне пришлось тебя обманывать долгий период, но ты мама моего ребенка. Я тебе за все благодарен, нам еще встречаться на свадьбе Теи, ее выпускном. Давай как-то договоримся», — отметила телеведущая.

По мнению Бородиной, такое извинение Омарова было бы честным и правильным. Тогда знаменитость была бы готова простить, отпустить все обиды и пойти на разговор. Однако этого не происходит. Подольская считает, что такими словами Бородина дает шанс на примирение бывшему мужу. Она призвала бизнесмена поступить «по-мужски» и сделать «все как надо».

Бородина призналась, что сейчас не сильно нуждается в извинениях от Омарова, однако в прошлом они были ей необходимы.

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