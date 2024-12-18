Жених Бородиной раскрыл, в какой стране пройдет свадьба

Блогер Николай Сердюков уверил в беседе с «Пятым каналом», что его свадьба с Ксенией Бородиной пройдет в России.

Бородина призналась, что их торжество не получится скромным. Телеведущая объяснила, что во время поздравлений с помолвкой многие спрашивали, позовет ли она их на свадьбу. Знаменитости не хотелось никого обижать, поэтому она им не отказывала. Она отметила, что будет уменьшать количество гостей на торжество.

«Мы будем сильно суживать круг, конечно, как получится. Но из серии 20 человек точно не выйдет», — поделилась телеведущая.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо Бородиной стоит 5 миллионов рублей. Позже близкая подруга телеведущей и бывшая коллега по «Дому-2» Ольга Орлова намекнула, что помогала Сердюкову сделать предложение.

Ранее Алена Водонаева заявила, что ей не нравится жених Бородиной.