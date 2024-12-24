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Инстасамка извинилась перед Валей Карнавал за «диссовую строчку» в песне

Певица Инстасамка извинилась перед Валей Карнавал за упоминание в песне «Lipsi Ha»
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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Дарья Зотеева (Инстасамка) извинилась в TikTok перед Валей Карнавал за «диссовую строчку» о блогерше в песне «Lipsi Ha».

Зотеева заявила, что была «токсик». Она отметила, что выпустила трек сразу после выхода альбома бывшего парня Карнавал Егора Крида «Pussy boy».

В одноименной песне Крида звучит высмеивание экс-возлюбленной. Инстасамка уверена, что усугубила ситуацию после того, как певец обидел Карнавал.

В треке «Lipsi Ha» Зотеева поет, что ее ягодицы больше, чем у Карнавал.

«Я прошу прощение, Валь, я была токсик. Я знаю», — обратилась к Карнавал Зотеева.

Инстасамка рассказала, что поменяла мнение на записи диссов. Сейчас она считает ненормальными и «низковибрационными» подобные произведения.

В 2020 Карнавал познакомилась с Егором Кридом на съемках. Она снялась в его клипе на трек «Девочка с картинки». Позже их дружеские отношения переросли в романтические. В 2021-м стало известно о расставании звезд. В том же году Крид высмеял бывшую возлюбленную в песне «Pussy Boy».

«Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — Карнавал», — пел в композиции Крид.

Ранее Валя Карнавал назвала идеальную пару отечественного шоу-бизнеса.

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