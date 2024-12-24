Пожилая обожающая Гринча кошка стала звездой соцсетей

Пожилая обожающая рождественский мультфильм «Гринч» (2018) кошка Элла стала звездой соцсетей после того, как хозяйка Эмили Бек опубликовала ролик с ней в TikTok. Об этом пишет People.
В ролике, который завирусился в соцсети недавно, Элла внимательно смотрит телевизор. Видео набрало уже более 60 млн лайков.
«Пять лет назад я взяла из приюта взрослую кошку, которая оказалась большой поклонницей Гринча. Я ставлю ей мультфильм, когда делаю работу по дому, чтобы занять ее», — объясняет девушка.
Любовь Эллы к мультфильму, по словам Бек, привела к значительным переменам в доме.
«Я никогда не была большим поклонником Гринча, но теперь я покупаю ей все, что связано с Гринчем», — говорит владелица.
Бек добавила, что один из любимых предметов животного — огромная подушка с головой персонажа, на которой кошка часто лежит.
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