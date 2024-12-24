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Пожилая обожающая Гринча кошка стала звездой соцсетей

В TikTok завирусился ролик с кошкой, которая смотрит «Гринча»

Пожилая обожающая рождественский мультфильм «Гринч» (2018) кошка Элла стала звездой соцсетей после того, как хозяйка Эмили Бек опубликовала ролик с ней в TikTok. Об этом пишет People.

В ролике, который завирусился в соцсети недавно, Элла внимательно смотрит телевизор. Видео набрало уже более 60 млн лайков.

«Пять лет назад я взяла из приюта взрослую кошку, которая оказалась большой поклонницей Гринча. Я ставлю ей мультфильм, когда делаю работу по дому, чтобы занять ее», — объясняет девушка.

Любовь Эллы к мультфильму, по словам Бек, привела к значительным переменам в доме.

«Я никогда не была большим поклонником Гринча, но теперь я покупаю ей все, что связано с Гринчем», — говорит владелица.

Бек добавила, что один из любимых предметов животного — огромная подушка с головой персонажа, на которой кошка часто лежит.

Накануне актриса Холли Берри снялась с кошками, которых подобрала с улицы.

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