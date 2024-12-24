Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алексей Воробьев пожаловался на трудное детство

Певец Алексей Воробьев заявил, что ничего хорошего не помнит о детстве
close
Пресс-служба НТВ/Шоу «Ты супер!»

Певец Алексей Воробьев не смог рассказать о своих счастливых моментах из детства во время беседы с Telegram-каналом «Звездач», поскольку артист их не помнит.

«С удовольствием рассказал бы вам какую-нибудь красивую историю, но ничего хорошего о детстве не помню», — заявил исполнитель.

Воробьев признался, что часами занимался на аккордеоне и проводил большую часть времени в музыкальной школе, чтобы «не идти домой».

Певец Алексей Воробьев родился в Туле в многодетной семье начальника охраны и матери-домохозяйки. В сентябре 2024 года артист отказывался называть своих биологических родителей семьей. Он не углублялся в детали конфликта, но сообщал о своем разочаровании ими.

«Мне посчастливилось найти настоящую семью, которая, в отличие от моей биологической семьи, действительно в любой ситуации была и есть на моей стороне, даже когда я сам бы уже плюнул на себя», — заявлял певец.

15 сентября Алексей Воробьев сообщил, что у него появилась возлюбленная. Пара познакомилась в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин предложил продлить новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами