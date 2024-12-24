Алексей Воробьев пожаловался на трудное детство

Певец Алексей Воробьев заявил, что ничего хорошего не помнит о детстве

Певец Алексей Воробьев не смог рассказать о своих счастливых моментах из детства во время беседы с Telegram-каналом «Звездач», поскольку артист их не помнит.

«С удовольствием рассказал бы вам какую-нибудь красивую историю, но ничего хорошего о детстве не помню», — заявил исполнитель.

Воробьев признался, что часами занимался на аккордеоне и проводил большую часть времени в музыкальной школе, чтобы «не идти домой».

Певец Алексей Воробьев родился в Туле в многодетной семье начальника охраны и матери-домохозяйки. В сентябре 2024 года артист отказывался называть своих биологических родителей семьей. Он не углублялся в детали конфликта, но сообщал о своем разочаровании ими.

«Мне посчастливилось найти настоящую семью, которая, в отличие от моей биологической семьи, действительно в любой ситуации была и есть на моей стороне, даже когда я сам бы уже плюнул на себя», — заявлял певец.

15 сентября Алексей Воробьев сообщил, что у него появилась возлюбленная. Пара познакомилась в социальных сетях.

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