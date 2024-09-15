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Алексей Воробьев сообщил о новом романе

Певец Алексей Воробьев рассказал, что познакомился с возлюбленной в сети

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Шоу «Ты супер!»/Пресс-служба НТВ

Певец и телеведущий Алексей Воробьев сообщил в беседе с lady.mail.ru, что у него появилась возлюбленная.

Воробьев познакомился с девушкой в социальных сетях. Артист ведет личную авторскую страницу для «мыслящей аудитории», где публикует стихи, рассказы и другие литературные работы.

«Вот там, от мыслящей аудитории в 20 тысяч человек, я читаю адресованные мне личные сообщения. Точнее, читал и дочитался. Там я и познакомился с прекрасной, умной, талантливой, обворожительной девушкой, с которой сейчас встречаюсь», — поделился телеведущий.

Воробьев рассказал, что ему посчастливилось найти настоящую семью, которая всегда на его стороне.

В июле Воробьев рассказывал, что ему было непросто построить карьеру за границей. Актер приехал в США, не зная языка, и подписал музыкальный контракт с влиятельным продюсером, который работал с Леди Гагой. По словам артиста, он упорно и долго работал, прежде чем достичь первых успехов.

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