Иосиф Пригожин предложил продлить новогодние праздники

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с kp.ru, что хотел бы увеличить январские праздники до двух недель.

По мнению Пригожина, россиянам стоит отдыхать с 30 декабря по 14 января, а 15-го начинать работать. Он не исключил, что такой график подойдет не для всех профессий. Продюсер привел в пример артистов, которые зачастую выступают 31 числа.

«Когда мы отдыхаем – люди работают. Поэтому для нас все одинаково. Ну, как государство решит, сколько нам можно и нужно отдыхать – так и будем», – рассказал продюсер.

Пригожин добавил, что каждый его Новый год с женой, певицей Валерией, всегда не похож на другой. Преимущественно знаменитости хотят отмечать торжество с семьей, но бывали разные ситуации.

«В один год мы встречались с бабушкой, которой 100 лет. Отказались от всей работы. В один год мы работали где-то за границей. В один год мы работаем в Москве, в другой год мы работаем где-то в регионе, и еще один год мы где-то там в путешествии», – поделился шоумен.

В декабре Валерия призналась, что запрещает Пригожину делать ей сюрпризы.

Ранее Пригожин сделал Киркорову замечание.