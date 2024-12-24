Звезда «Кухни» назвал секрет крепкого брака

Актер Лавыгин заявил, что секрет его крепкого брака в мудрости жены

Актер Сергей Лавыгин, сыгравший одну из главных ролей в новом фильме «Финист. Первый богатырь», назвал секрет крепкого брака. Звезду сериала «Кухня» цитирует Леди Mail.

«Секрет гармонии в мудрости моей жены. Недопонимания случаются, но все вопросы решаются за столом переговоров», — отметил он.

Актер пошутил, что главный в семье сейчас — двухмесячный сын Андрюша, потому что все в доме крутится вокруг него.

25 января Лавыгин отметит пятую годовщину брака с актрисой Марией Луговой. В семье артистов подрастает 2,5-летняя дочь Марта.

Также у артиста есть сын Федор от первого брака с актрисой кино и дубляжа Анной Бегуновой — 4 февраля ему исполнится девять лет. Лавыгин принимает полноценное участие в воспитании Федора, в новом доме отца у него есть своя комната и гардероб.

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