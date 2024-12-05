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Валерия рассказала о запретах в отношениях с Пригожиным

Певица Валерия призналась, что запрещает Пригожину делать сюрпризы

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Валерия призналась в беседе с mk.ru, что запрещает мужу, продюсеру Иосифу Пригожину, делать ей сюрпризы.

Валерия отметила, что у них с супругом общий бюджет. Артистка и продюсер вместе принимают решение о покупке тех или иных вещей. Певица считает, что в их 20-летнем браке сюрпризы «ни к чему».

«Я ему давно сказала: «Давай без сюрпризов». Надо ведь, чтобы сюрприз был не только полезным, но и нужным. У нас случалось, что, когда я видела какой-то сюрприз от Иосифа, говорила: «Зачем ты столько денег потратил? Ты что, с ума сошел?» Поэтому сегодня мы все сюрпризы обсуждаем», — поделилась артистка.

Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы. У Валерии трое детей от продюсера Александра Шульгина — Анна, Артемий и Арсений. У Пригожина также есть сын Дмитрий и дочь Даная от первой жены Елены, а также дочь Елизавета от владелицы одного из московских PR-агентств Лейлы Фаттаховой. Общих детей у продюсера и певицы нет.

Ранее Пригожин раскрыл многомиллионные расходы на Валерию.

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