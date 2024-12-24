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Прохор Шаляпин о Киркорове и Баскове: «Надоевшие лица звезд прошлого»

Певец Шаляпин назвал уставшими и надоевшими лицами звезд «Голубого огонька»
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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин согласился в беседе с aif.ru с мнением композитора Юрия Лозы, который недавно возмутился качеством новогодних передач на российском ТВ.

10 декабря Лоза заявлял, что зрителей «кормят только Басковым и Киркоровым», поэтому на новогодних передачах практически нет нового контента.

В комментарии aif.ru Шаляпин назвал Лозу открытым и искренним человеком. Он заявил, что тоже выступает за сменяемость кадров на отечественном ТВ. Он призвал показывать на экране талантливую молодежь, а также открывать новые проекты с новые креативными продюсерами.

«Нельзя зрителей держать в заложниках и много лет навязывать путем эфира уставшие и надоевшие лица звезд прошлого, выдавая их как звезд сегодняшних», — возмутился артист.

Недавно в Госдуме рассказали, каких артистов ждут россиянки на новогодних шоу. Парламентарий Ольга Германова сообщила, что жительницы России хотели бы видеть в новогодних передачах Стаса Михайлова и Александра Серова. Она также выразила мнение, что Лев Лещенко и SHAMAN могли бы повысить аудиторию у программы из-за своей популярности.

Ранее сообщалось, что певица Бьянка со скандалом покинула премию в Москве.

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