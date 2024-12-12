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Экс-участница «Фабрики звезд» захотела продать крестик Пугачевой за миллион рублей

Mash: певица Вержак выставила на продажу крестик Пугачевой за миллион рублей

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница «Фабрики звезд» Аксинья Вержак выставила на продажу крестик певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вержак хочет продать аксессуар из золота 585-й пробы и с топазами за миллион рублей. По данным издания, предложение певицы не пользуется спросом.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

14 ноября Telegram-канал Mash утверждал, Алла Пугачева якобы была согласна сыграть в России за €200 тысяч (около 21 млн рублей), в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на автомобилях бизнес-класса. Договоры были заключены, однако в первом случае от выступления отказалась сама артистка, во втором — заказчик. Представительница Пугачевой назвала бредом слухи о возобновлении выступлений артистки на родине.

Ранее Максим Галкин поднял гонорар на новогодний корпоратив почти до 16 млн рублей.

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