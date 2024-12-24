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Российский телеканал вырезал культовые реплики из фильмов «Брат» и «Брат 2»

Телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат 2»
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Кинокомпания СТВ

Российский кабельный телеканал «Победа» вырезал культовые реплики из фильмов режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в первой части фильма цензуре подвергли реплику Данилы Багрова: «Не брат ты мне, гнида черножопая». В момент ее произнесения аудиодорожка была приглушена. Во второй части убрали фразу персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!».

Авторы обратили внимание, что первыми вырезанные реплики заметили блогеры, освещающие события на СВО. Они назвали удаленные реплики «самыми культовыми фразами». Неназванный блогер предположил, что причиной цензуры стал страх «задеть украинцев».

В сентябре комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника режиссеру Алексею Балабанову. Он будет располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где кинодеятель начинал свою карьеру. Открытие памятника планируется приурочить к объявлению 2026-го годом уральского рока.

Ранее Логинов объяснил, почему «Букины» будут интересны из-за цензуры.

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