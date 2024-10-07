Логинов объяснил, почему «Букины» будут интересны из-за цензуры

Актер Виктор Логинов заявил в интервью «Газете.Ru», что цензура может положительно сказаться на кинематографе.

Логинов привел в пример Советский Союз. Как отметил артист, несмотря на наличие цензуры, в СССР были сняты шедевральные работы. Среди них он назвал работы режиссеров Леонида Гайдая и Георгия Данелии.

«Когда в Советском Союзе была цензура, рождались великие шедевральные картины. Это и «Бриллиантовая рука», и «Шурик» с его приключениями, и «Кин-дза-дза!» — великолепная сатирическая картина Данелии. Смешная, но понятная не всем иностранцам картина. Как только в 90-е годы разрешили делать все — таких фильмов не стало», — заявил актер.

Логинов считает, что в 90-е не было создано ни одной комедии, о которой говорили бы сейчас. Актер предположил, что цензура может сделать продолжение сериала «Счастливы вместе» «Букины» интереснее.

«Вы вспомните хоть одну комедию 90-х, о которой люди бы говорили по сей день. Цензура может повлиять на то, что юмор становится тоньше, элегантнее, и я думаю, что новый сезон «Букиных» будет этим интересен», — рассказал артист.

Полное интервью с Логиновым читайте здесь.

Ранее звезда «Счастливы вместе» раскритиковал продолжение сериала.