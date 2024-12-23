Денис Кукояка случайно нашел родственника на горе Алтая

Блогер Денис Кукояка рассказал о том, что встретил родственника во время путешествия на Алтай с семьей. Своей историей экс-участник группы «Хлеб» поделился на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.

В 2024 году инфлюенсер совершил долгожданную поездку на Алтай со своей женой Еленой. Там супругам посоветовали сходить в ресторан на горе.

«Мы поднимаемся, стоит управляющий и говорит: «А я вас ждал. Я просто хотел сказать, что у меня тоже фамилия Кукояка», — рассказал блогер.

Кукояка признался, что не ожидал встретить однофамильца на Алтае. По его словам, за всю жизнь он ни разу не встречал человека с такой же фамилией.

«Мы начинаем с ним разговаривать, и я выясняю, что у него родственники оттуда же, откуда у меня. Он позвонил своей бабушке и выяснил, что наши деды — двоюродные братья. Я на Алтаре на горе родственника нашел», -— поделился блогер.

Денис и Елена Кукояки поженились в 2014 году. В феврале 2023-го музыкант предложил своей супруге вновь выйти за него замуж. В июле 2017 года у них родилась дочь Василиса, а в 2024-м — сын Иван.

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