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Прима-балерина Захарова назвала Цискаридзе плохим партнером

Балерина Светлана Захарова: Цискаридзе хороший танцор, но плохой партнер

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Народная артистка России, прима-балерина Светлана Захарова призналась, что ей было тяжело работать с Николаем Цискаридзе на сцене Большого театра. Об этом она сообщила в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

«Он непростой, с ним было очень сложно. Николай очень любит учить, а я по-другому привыкла работать», — поделилась Захарова.

По словам балерины, Цискаридзе потрясающий танцовщик, но «очень плохой партнер». Она пояснила, что ему было тяжело выполнять поддержки из-за своих «немного женских» физических данных — тонкой талии и худых рук.

Захарова отметила, что с Цискаридзе стало удобнее работать после того, как артист получил травму. Тогда он начал ходить в зал, чтобы восстановиться, и «оброс мышечным корсетом».

Балерина также вспомнила, что ее бывший партнер переживал очень сложный процесс восстановления в то время. Она призналась, что Цискаридзе едва не стало после случившегося.

«Его заразили в больнице, во время операции. Что-то ему занесли. Слава Богу, он выжил, все нормально, он вернулся домой», — поделилась она.

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