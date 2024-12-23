В Москве покажут «Щелкунчика» на льду в новом прочтении

В Москве покажут 30 декабря ледовое шоу «Щелкунчик» с Базиным и Худайбердиевой

На московской Live Арене покажут 30 и 31 декабря ледовое шоу «Щелкунчик» с чемпионами России в танцах на льду Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Симбиоз льда и балетного искусства как абсолютно новый вид сценического творчества и мастерства поразит самых искушенных зрителей и вызовет неописуемый восторг», — уверили организаторы шоу.

В пресс-службе проекта подчеркнули, что новое шоу планирует также удивить зрителей новым прочтением оригинальной истории. В ледовом спектакле будет интрига: у главной героини Маши есть мечта, которая обязательно должна осуществиться именно в новогоднюю ночь.

Фигуристы будут выступать в сопровождении симфонического оркестра. Помимо Худайбердиевой и Базина, в шоу выступят многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, солист международных ледовых шоу Денис Голубев, обладатели всех наград финала Гран-при среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов и победители этапа Гран-при России среди юниоров Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

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