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Хилькевич отмечала Новый год с бомжом из-за бойфренда-наркомана

Актриса Хилькевич вспомнила, как ушла из дома ради наркомана
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ТНТ

Актриса Анна Хилькевич рассказала, как в юности ушла из дома ради бойфренда-наркомана. Об этом она рассказала в беседе с блогершей Кариной Нигай.

Хилькевич призналась, что избранник был младше нее, он не собирался избавляться от наркотической зависимости, и родители были против этих отношений. В тот период жизни она даже встречала Новый год с бездомным.

«В тот период я ночевала в подъезде, с бомжом отмечала Новый год», — вспоминает Анна.

Накануне Хилькевич вышла в свет в облегающем платье с разрезом до бедра через три месяца после родов. Знаменитость приехала в откровенном наряде на вручение премии журнала «Hello!» и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

Актриса 17 сентября стала многодетной матерью. Третья дочь Хилькевич родилась весом 3,8 кг и ростом 55 см. Актриса признавалась, что в последнюю беременность боялась выкидыша. По словам звезды, она много переживала из-за «определенной ситуации» и не могла исключить стрессовые моменты.

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