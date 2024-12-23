Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дима Масленников признался, что больше не одинок

Блогер Дима Масленников заявил, что у него появилась девушка
close
Пресс-служба СТС

Блогер и телеведущий Дима Масленников признался в YouTube-шоу «Девичник», что у него появилась возлюбленная.

Масленников рассказал, что его девушка – умная, заботливая, красивая и интересная в общении. Телеведущий давно испытывал симпатию к ней и только недавно решился пригласить на ужин. По словам блогера, после этого все «закрутилось-завертелось».

«Я, наверное, считаю, что я готов к нормальным отношениям. Я решил сделать этот шаг», — поделился телеведущий.

В январе 2023-го Telegram-канал 112 сообщал, что Масленникова госпитализировали из-за проблем с сердцем уже второй раз за неделю. Утверждалось, что специализирующийся на «охоте за привидениями» блогер почувствовал недомогание еще 10 января. Тогда скорую помощь ему вызвал таксист, но от госпитализации он отказался.

Вечером 11 января 2023 года блогер сам вызвал скорую помощь, его госпитализировали с диагнозом «наджелудочковая тахикардия». 13 января Масленников сообщил о выписке из больницы.

Ранее Роза Сябитова ответила на слухи о браке с Барецким.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами