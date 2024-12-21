«Уже почти выздоровел»: сын Щербакова рассказал о его состоянии

Сын Щербакова Василий заявил, что актера выпишут из больницы до Нового года

Народный артист России Борис Щербаков «выздоравливает», до Нового года его выпишут из больницы. Об этом «Газете.Ru» сообщил сын актера Василий Щербаков.

«До Нового года выпишут, он уже почти выздоровел. Сегодня его навешал, он в отличном настроении», — сказал Щербаков-младший.

17 декабря Telegram-канал 112 сообщил, что звезду «Грозовых ворот» перевели из реанимации в обычную палату. По данным издания, артист попал в реанимацию из-за снижения натрия в крови. У него выявили ряд серьезных хронических заболеваний, к примеру, проблемы с лучезапястными суставами.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу.