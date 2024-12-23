Распутина выступила против беременности 24-летней дочери: «Что за глупость»

Певица Маша Распутина заявила, что ее младшей дочери пока рано рожать

Певица Маша Распутина призналась в шоу «Звезды сошлись», что ее 24-летней дочери Маше еще рано рожать.

По словам Распутиной, девушке нужно еще учиться и «стать человеком», чтобы родить и воспитать личность. Артистка уверена, что дочери не стоит торопиться. Она напомнила, что стала матерью в 19 лет. Певица заявила, что была «дура-дурой», а отец ребенка оказался недостойным человеком.

«Что за глупость. Ей нужно стать кем-то изначально», — отметила знаменитость.

Телеведущая Лера Кудрявцева не согласилась, что не стоит рожать в раннем возрасте. Распутина не видит в этом смысла, если рядом нет надежного партнера.

«Надо знать, от кого рожать! Чтобы ты уже созрела, чтобы ты была матерью, хозяйкой, чтобы ты понимала, как его кормить, что с ним делать, а не просто подкинуть няньке или своей мамаше. <...> Вам лишь бы только рожать! Рожать надо сознательно!» — отметила исполнительница.

У Распутиной есть две дочери. Первая Лидия родилась в браке с продюсером Владимиром Ермаковым в 1985 году, а вторая Мария — в союзе артистки с бизнесменом Виктором Захаровым.

Ранее Маша Распутина пожаловалась на проблемы с суставами.