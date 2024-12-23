Умер 90-летний крокодил Берт из «Крокодила Данди»

Пятиметровый крокодил Берт, сыгравший «Крокодил Данди» с Полом Хоганом, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в Дарвине (Австралия). Об этом сообщает Mirror.

В парке Берт жил с 2008 года, рептилии было как минимум 90 лет.

«С большой печалью мы сообщаем о кончине Берта, культового морского крокодила и звезды австралийского классического фильма «Крокодил Данди». Берт мирно ушел на выходных, ему было более 90 лет, и это ознаменовало конец невероятной эпохи», — рассказали в парке.

Берт, продолжили в парке, помог сформировать имидж Австралии как страны с суровой и красивой дикой природой.

«В 2008 году Берт отправился в Crocosaurus Cove, где стал яростным и очаровательным символом сохранения крокодилов. Известный своей независимостью, Берт был заядлым холостяком — черта, которую он продемонстрировал еще в ранние годы на крокодиловой ферме. Его вспыльчивый темперамент заслужил уважение как опекунов, так и посетителей, поскольку он олицетворял грубый и необузданный дух морского крокодила», — пишут о животном в парке.

Фильм Питера Файмана «Крокодил Данди» («Данди по прозвищу «Крокодил») вышел в 1986 году. Фильм собрал $330 млн в прокате, став одним из наиболее успешных австралийских кинопроектов. В СССР он вышел в кинотеатрах в 1988 году и стал лидером советского проката.

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