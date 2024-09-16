В Великобритании в возрасте 33 лет умерла самая старая кошка в мире по кличке Рози. Об этом пишет британское издание The Sun.

Хозяйке Рози — британке Лайле Бриссетт — сейчас 73 года. Они жили в городе Норвич в Норфолке. По словам Бриссетт, гибель питомца оставила в ее душе зияющую пустоту.

Перед смертью животное было слабым и явно испытывало недомогание. Хозяйка кошки рассказала, что Рози «однажды просто вошла в коридор дома, легла и умерла». По человеческим меркам Рози прожила 152 года. Тем не менее официально ее рекорд долгожителя не был внесен в книгу Гиннесса — сейчас самой старой кошкой в мире считается 27-летняя Флосси из Лондона. Самый долгий срок жизни у кота был зарегистрирован в США в 2005 году — кот Крем Пафф скончался на 38-м году жизни.

Лайла Бриссетт забрала Рози из приюта в 90-е годы. Первые хозяева кошки отправили ее в питомник из-за того, что не могли держать животное — у их дочери обнаружили аллергию на кошачью шерсть. Помимо Рози, Бриссетт также подобрала бездомного пса.

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