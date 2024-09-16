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Умерла самая старая кошка в мире

Sun: в Великобритании в возрасте 33 лет умерла самая старая кошка в мире Рози

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Depositphotos

В Великобритании в возрасте 33 лет умерла самая старая кошка в мире по кличке Рози. Об этом пишет британское издание The Sun.

Хозяйке Рози — британке Лайле Бриссетт — сейчас 73 года. Они жили в городе Норвич в Норфолке. По словам Бриссетт, гибель питомца оставила в ее душе зияющую пустоту.

Перед смертью животное было слабым и явно испытывало недомогание. Хозяйка кошки рассказала, что Рози «однажды просто вошла в коридор дома, легла и умерла». По человеческим меркам Рози прожила 152 года. Тем не менее официально ее рекорд долгожителя не был внесен в книгу Гиннесса — сейчас самой старой кошкой в мире считается 27-летняя Флосси из Лондона. Самый долгий срок жизни у кота был зарегистрирован в США в 2005 году — кот Крем Пафф скончался на 38-м году жизни.

Лайла Бриссетт забрала Рози из приюта в 90-е годы. Первые хозяева кошки отправили ее в питомник из-за того, что не могли держать животное — у их дочери обнаружили аллергию на кошачью шерсть. Помимо Рози, Бриссетт также подобрала бездомного пса.

До этого ученые впервые получили чистые стволовые клетки для лечения кошек.

Ранее ученые выяснили, почему кошки не любят запертые двери.

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