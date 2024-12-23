Олег Майами объяснил, почему не ходит на свидания

Рэпер Олег Майами заявил, что у него нет желания ходить на свидания

Рэпер Олег Майами признался в беседе с teleprogramma.org, что у него нет желания ходить на свидания.

Как объяснил Майами, сейчас он нагоняет время, которое потерял, не занимаясь творчеством.

«К сожалению, я его потратил не на то. Я совершал много ошибок. А этот год для меня очень удачный. Как видите, много людей пытаются меня задеть. И я их могу понять, потому что у многих идет спад карьеры, тогда как у меня — рассвет», — заявил певец.

Певец Олег Майами никогда не состоял в браке, у него также нет детей. В ноябре появились слухи, что исполнитель встречается с артисткой Ольгой Бузовой.

На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой Майами и артистка поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. На концерт рэпер пришел с букетом цветов, который подарил своей коллеге. Сами артисты заявляют, что между ними дружба.

Ранее Майами оскорбил Хилькевич на пробах.