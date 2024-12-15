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Майами оскорбил Хилькевич на пробах

Актриса Хилькевич заявила, что Олег Майами называл ее внешность деревенской

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич призналась в шоу Карины Нигай «Сплетница», что рэпер Олег Майами оскорбил ее на пробах одного из фильмов.

Хилькевич отметила, что тогда не знала, кто он такой.

«Он говорит такой: «У тебя внешность, конечно… деревенская». Я тогда проглотила, конечно. Я не люблю раздувать конфликты. Но сейчас, через время, я все сказала на публику», — поделилась артистка.

По словам Хилькевич, тогда ее взяли на этот проект, а Майами — нет. Актриса призналась, что ей рэпер стал неприятен после инцидента.

Певец Олег Майами никогда не состоял в браке, у него также нет детей. В ноябре появились слухи, что исполнитель встречается с артисткой Ольгой Бузовой.

На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой Майами и артистка поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. На концерт рэпер пришел с букетом цветов, который подарил своей коллеге. Сами артисты заявляют, что между ними дружба.

Ранее Олега Майами обвинили в пропаганде чайлдфри из-за призыва разводиться.

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