Кети Топурия рассказал о подарке от мужа за несколько миллионов рублей

Певица Кети Топурия рассказала в YouTube-шоу «За деньги», что супруг ей подарил винтажные часы за несколько миллионов рублей.

По словам Топурии, муж приобрел ей женские золотые часы марки Patek Philippe Nautilus. Аксессуар сейчас оценивается в 16 миллионов 748 тысяч рублей. При этом певица уточнила, что было «не вау дорого». Она не назвала точную сумму.

Топурия отметила, что ей не приходится выпрашивать подарки у мужа. Он делает их сам.

Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. Через год у пары появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Артистка рассказывала, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней. В июле 2024-го певица родила вторую дочь Николь.

В октябре Кети Топурия призналась, что испытывает к народной артистке России Алле Пугачевой прекрасные и теплые чувства. Певица отметила, что ее чувства к Примадонне не изменились и не изменятся.

Ранее раскрыт гонорар Ивлеевой на корпоративах.