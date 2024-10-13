Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кети Топурия раскрыла отношение к Пугачевой

Певица Кети Топурия призналась, что испытывает к Пугачевой теплые чувства

close
keti_one_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кети Топурия призналась в беседе с NEWS.ru, что испытывает к народной артистке России Алле Пугачевой прекрасные и теплые чувства.

Топурия отметила, что ее чувства к Пугачевой не изменились и не изменятся.

«Люблю. Любим очень! Все!» — заявила артистка.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В августе Пугачева высмеяла слухи о возвращении в Россию. Певица опубликовала видео, в котором заявляется, что муж артистки подал жалобу в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента из-за желания Примадонны вернуться на родину. Ролик сопровождается сказочной музыкой, а сам видеоряд наложен на рисунок блюдца с катающимся по нему яблоком. Артистка намекнула, что догадки о причинах действий ее супруга – это сказки и домыслы.

Ранее дачу Пугачевой за 125 млн рублей отказались покупать из-за безвкусного ремонта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами