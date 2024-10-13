Кети Топурия раскрыла отношение к Пугачевой

Певица Кети Топурия призналась в беседе с NEWS.ru, что испытывает к народной артистке России Алле Пугачевой прекрасные и теплые чувства.

Топурия отметила, что ее чувства к Пугачевой не изменились и не изменятся.

«Люблю. Любим очень! Все!» — заявила артистка.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В августе Пугачева высмеяла слухи о возвращении в Россию. Певица опубликовала видео, в котором заявляется, что муж артистки подал жалобу в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента из-за желания Примадонны вернуться на родину. Ролик сопровождается сказочной музыкой, а сам видеоряд наложен на рисунок блюдца с катающимся по нему яблоком. Артистка намекнула, что догадки о причинах действий ее супруга – это сказки и домыслы.

Ранее дачу Пугачевой за 125 млн рублей отказались покупать из-за безвкусного ремонта.