Бузова сходила на «Щелкунчик» в Большом театре: «Туда вообще невозможно попасть»

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетила балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Бузова пришла на постановку вместе с подругой — Марией Погребняк. Знаменитости пришли в белых платьях. Певица призналась, что прослезилась на «Щелкунчике». Спектакль ей очень понравился.

«Туда вообще невозможно попасть. Счастлива, что хотя бы в этом году мне удалось достать билеты, чтобы прикоснуться к этому чуду!» — отметила артистка.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчика» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Стартовая цена пары билетов на впервые устраиваемом театром аукционе составляет 100 тысяч рублей. Победителю аукциона, готовому заплатить 400 тысяч рублей, достанутся места в первом ряду партера на левой стороне. Известно, что с 17 по 31 декабря состоятся 18 представлений. А в январе — 15.

Ранее хореограф «Щелкунчика» заявил об опасности популярности балета.