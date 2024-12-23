Суд дал ответ Картозии на иск к Андреасяну

Пресненский суд Москвы вернул продюсеру Николаю Картозии его иск к режиссеру Сарику Андреасяну о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

«Иск возвращен. Дело неподсудно данному суду», — указано в карточке дела.

В начале ноября Николай Картозия сравнил фильм «Онегин» Сарика Андреасяна с сериалом «Сваты». Он шутил, что режиссер узнал о том, что «Евгений Онегин» не просто роман, а роман в стихах, на съемочной площадке.

«У Андреасяна много клеветников и завистников, которым не хватает мужества осознать масштаб его личности. У Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам», — также заявлял он.

Иск Андреасяна Пресненский суд Москвы зарегистрировал 10 декабря, а Картозии — спустя два дня. Оба иска связаны с защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Продюсер, комментируя иск Андреасяна, сделал предположение, что режиссер не вынес его «карающей лиры».

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