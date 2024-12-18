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Пресняков подарил Подольской машину на Новый год

Певица Подольская сообщила, что Пресняков купил ей машину на Новый год

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nataliapodolskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Подольская рассказала в беседе с teleprogramma.org, что ее муж Владимир Пресняков уже купил ей новогодний подарок.

Пресняков подарил супруге машину. Марка автомобиля неизвестна.

«Машина «гибридная», очень тихая, это такие новые для меня ощущения», — поделилась артистка.

Подольская призналась, что ненавидит выбирать подарки. По ее мнению, презент должен быть удивительным и сильно понравиться человеку, а такое сложно найти. Артисты планируют встретить Новый год дома.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

В ноябре 2023 года Пресняков рассказал, что расставался с Подольской в начале их отношений. Певец объяснил, что в тот период очень много пил. Из-за его злоупотребления алкоголем подруги исполнительницы убеждали ее расстаться с музыкантом.

По словам Преснякова, в определенный момент его жизнь наладилась и проблему со спиртным удалось решить. Певец считает, что бог наградил его такой женой.

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