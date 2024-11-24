Маша Распутина пожаловалась на проблемы с суставами

Певица Маша Распутина рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что у нее сильно болит нога на протяжении двух месяцев.

У Распутиной появились проблемы с суставами. Артистка планировала начать лечение после тура, однако так и не сделала этого. Певица объяснила, что не хочет отказываться от каблуков. Корреспонденты шоу отметили, что в последнее время исполнительница не может долго стоять на ногах во время концерта и чаще сидит на стуле, когда поет.

«Это мне нельзя будет на каблуках ходить, сделают ортопедическую обувь, а я не хочу!» — поделилась певица.

В сентябре Маша Распутина призналась, что восстанавливается после концертов с помощью клизмы с содой. По мнению артистки, нужно хорошо прочистить кишечник для стабильной работы организма и иммунной системы. Певица призналась, что изучает различные статьи в интернете о заботе здоровья и поддержания красоты. Артистке нравится нетрадиционная медицина.

Распутина рассказала, что на протяжении многих лет пьет воду с перекисью водорода или лимоном. К такой воде она пристрастилась после поездки на Гималаи.

Ранее звезде «Семнадцати мгновений весны» потребовалась экстренная помощь врачей.